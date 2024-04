Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit Aufschlag

So bewegt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 501,05 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 501,05 USD. In der Spitze legte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 510,00 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 508,05 USD. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.107.189 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.04.2024 auf bis zu 531,44 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 6,07 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.04.2023 bei 207,14 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 58,66 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,78 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 509,63 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 5,33 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 40,11 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 32,17 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.07.2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 20,15 USD je Aktie aus.

