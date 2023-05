Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 12:03 Uhr die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 246,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 15.215 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.05.2023 auf bis zu 253,55 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,09 USD ab. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 179,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 271,50 USD aus.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,20 USD gegenüber 2,72 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 28.645,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.908,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 2,64 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 11,79 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Meta