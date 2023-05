Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) stabilisiert sich am Nachmittag

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr bei 246,50 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 247,97 USD. Zwischenzeitlich weitete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 244,95 USD aus. Mit einem Wert von 245,28 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.094.804 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 253,55 USD an. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 2,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2022 bei 88,09 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 64,26 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 271,50 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 26.04.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,72 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27.908,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28.645,00 USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 11,79 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com