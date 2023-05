Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag ins Minus

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:20 Uhr um 0,2 Prozent auf 228,65 EUR ab. Im Tief verlor die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 227,90 EUR. Bei 229,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.812 Stück gehandelt.

Am 22.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 234,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 89,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2022). Abschläge von 61,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 271,50 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.04.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 2,72 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 28.645,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 27.908,00 USD umgesetzt.

Am 26.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 11,79 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

