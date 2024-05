Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Im NASDAQ-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 15:52 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 467,24 USD nach oben. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 468,78 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 467,51 USD. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 291.236 Aktien.

Bei 531,44 USD erreichte der Titel am 09.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 249,18 USD fiel das Papier am 26.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 46,67 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,83 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 515,88 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 24.04.2024 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 4,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,21 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,26 Prozent auf 36,46 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2024 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 20,22 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

