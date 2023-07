Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verteuert sich am Montagmittag

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,3 Prozent auf 295,15 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 12:00 Uhr 0,3 Prozent auf 295,15 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.190 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 318,68 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 7,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2022 (88,09 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 70,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 300,75 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.04.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,72 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28.645,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 27.908,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2023 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 12,07 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

