Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 292,37 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 16:07 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 292,37 USD. Das Tagestief markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 290,30 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 295,83 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 4.148.428 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei 318,68 USD markierte der Titel am 20.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 8,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 88,09 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 69,87 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 300,75 USD aus.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,20 USD, nach 2,72 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28.645,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27.908,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 26.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 12,07 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

