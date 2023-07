Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) präsentiert sich am Vormittag stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 266,10 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 266,10 EUR zu. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zog in der Spitze bis auf 266,10 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 263,40 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 5.185 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 19.07.2023 markierte das Papier bei 284,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 6,97 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 89,15 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 66,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 300,75 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,20 USD gegenüber 2,72 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 28.645,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27.908,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 26.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 12,07 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

