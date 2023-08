Aktie im Fokus

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zieht am Mittag an

24.08.23 12:05 Uhr

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,9 Prozent auf 299,80 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere um 12:03 Uhr 1,9 Prozent. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31.145 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien. Bei 326,20 USD markierte der Titel am 29.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 8,09 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 88,09 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2022). Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 70,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 325,88 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,98 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 31.999,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 28.822,00 USD ausgewiesen worden waren. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.11.2023 präsentieren. Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 13,38 USD fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Meta-Aktie gibt ab: Kanadas Premierminister Trudeau kritisiert Vorgehen von Facebook zu Waldbrandlage in Kanada Rezessionsängste schrumpfen: So könnte es bis zum Jahresende für den US-Aktienmarkt im S&P 500 weitergehen NASDAQ-Titel PayPal-Aktie im Blick: Wissen für Anleger - PayPal dominiert

