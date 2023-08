Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 297,13 USD nach oben.

Um 16:07 Uhr sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 297,13 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 299,46 USD. Bei 298,50 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 2.979.693 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei 326,20 USD markierte der Titel am 29.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 9,79 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2022 Kursverluste bis auf 88,09 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 70,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 325,88 USD angegeben.

Am 27.07.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 2,98 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,46 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,02 Prozent auf 31.999,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28.822,00 USD erwirtschaftet worden.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 01.11.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 13,38 USD je Aktie.

