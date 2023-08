Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 276,40 EUR.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 276,40 EUR zu. Kurzfristig markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 279,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 279,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 3.727 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 297,60 EUR erreichte der Titel am 27.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 7,67 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 89,15 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 67,75 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 325,88 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.07.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,98 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,46 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 31.999,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.822,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 11,02 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.11.2023 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 13,38 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

