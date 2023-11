Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) behauptet sich am Freitagmittag

Blick auf Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 341,54 USD.

Mit einem Kurs von 341,54 USD zeigte sich die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel um 12:02 Uhr kaum verändert. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 7.567 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.11.2023 bei 342,92 USD. Gewinne von 0,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 108,38 USD erreichte der Anteilsschein am 29.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 68,27 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 351,50 USD angegeben.

Am 25.10.2023 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,64 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 34.146,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27.714,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 31.01.2024 gerechnet.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 14,36 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

NASDAQ-Wert Microsoft-Aktie steigt: Altman kommt doch nicht zu Microsoft - Wieder CEO des ChatGPT-Entwicklers OpenAI

Meta-Aktie schwächelt trotzdem: Hetze in Facebook-Gruppen - Umwelthilfe scheitert mit Klage gegen Meta

Sam Altman spricht offenbar über Rückkehr zum ChatGPT-Entwickler OpenAI