Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 339,44 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 0,6 Prozent auf 339,44 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 339,11 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 340,13 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 1.359.242 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.11.2023 bei 342,92 USD. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 1,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 29.11.2022 auf bis zu 108,38 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 68,07 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 351,50 USD aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023. Das EPS wurde auf 4,39 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 1,64 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 34.146,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.714,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 23,21 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 31.01.2024 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 14,36 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

