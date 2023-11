Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagvormittag billiger

Aktie im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 313,50 EUR ab.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich um 09:18 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,1 Prozent auf 313,50 EUR ab. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 312,80 EUR nach. Bei 313,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 4.373 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Am 22.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 315,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 28.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 104,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 66,58 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 351,50 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 4,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 34.146,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 27.714,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 31.01.2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 14,36 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

