Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochvormittag Verlust reich

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 131,50 EUR ab. In der Spitze fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 131,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 131,80 EUR. Zuletzt wechselten 412 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 294,35 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 55,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 89,27 EUR fiel das Papier am 04.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 47,31 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 173,78 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 26.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 USD gegenüber 3,22 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,47 Prozent auf 27.714,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29.010,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 01.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 31.01.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook).

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,07 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Spotify-Aktie an der schließt an der NYSE mit Gewinnen: Auch Spotify greift zu Entlassungen

DeFi, Krypto-Gaming & Co.: Diese Krypto-Trends könnten sich im neuen Jahr positiv entwickeln

Google-Aktie an der NASDAQ im Plus: Google-Mutter Alphabet offenbar mit massivem Stellenabbau

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com