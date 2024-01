Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagvormittag fester

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 360,45 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,4 Prozent auf 360,45 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 360,95 EUR. Bei 359,65 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten 1.290 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 363,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Bei 128,68 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 64,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 373,38 USD an.

Am 25.10.2023 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,39 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,64 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 34.146,00 USD gegenüber 27.714,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 29.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 14,38 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

