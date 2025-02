Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 659,03 USD nach.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 659,03 USD. Im Tief verlor die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 658,72 USD. Mit einem Wert von 665,75 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 605.217 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 15.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 740,87 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 12,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 414,50 USD ab. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 58,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,74 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 718,00 USD an.

Am 29.01.2025 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS wurde auf 8,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 48,39 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 40,11 Mrd. USD eingefahren.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 23.04.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 25,21 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

