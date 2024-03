Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagnachmittag billiger

Aktienentwicklung

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 505,48 USD abwärts.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,8 Prozent auf 505,48 USD ab. Bei 500,25 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 506,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 643.102 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 523,57 USD erreichte der Titel am 09.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 3,58 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.03.2023 (197,90 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 60,85 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,29 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 480,88 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2024. Es stand ein EPS von 5,33 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,76 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 40.111,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 24,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32.165,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 24.04.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2024 20,06 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Ist eine Blase rund um die NVIDIA-Aktie entstanden? - Ein Analyst widerspricht

Apple-Aktie verliert: US-Justizministerium verklagt Apple wegen Kartellrechtsverstößen

AMD-Aktie vor Durchbruch: Analyst empfiehlt "Mini-NVIDIA" zum Kauf