Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagmittag tiefer

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich um 12:03 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,3 Prozent auf 212,09 USD ab. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.071 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.05.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 224,30 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 5,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 88,09 USD fiel das Papier am 05.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 140,77 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 226,67 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023 vor. Das EPS lag bei 1,76 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 3,67 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 32.165,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 33.671,00 USD umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 26.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 10,08 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

