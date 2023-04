Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagvormittag nahe Vortagesniveau

Kaum Bewegung ließ sich um 09:13 Uhr bei der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via BMN bei 192,68 EUR. Bei 192,94 EUR markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 191,18 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 192,24 EUR. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 661 Aktien.

Bei einem Wert von 211,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.05.2022). 8,83 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 89,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 116,13 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 226,67 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 01.02.2023 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,76 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 3,67 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 32.165,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33.671,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 4,47 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.04.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 10,08 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com