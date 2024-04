Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagnachmittag im Tiefenrausch

Aktie im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 13,6 Prozent bei 426,21 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 13,6 Prozent auf 426,21 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab in der Spitze bis auf 414,50 USD nach. Bei 420,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.117.486 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 531,44 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 24,69 Prozent wieder erreichen. Am 27.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 208,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 50,99 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,78 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Meta Platforms (ex Facebook) 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 515,88 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,33 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 40,11 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 32,17 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 24.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 20,13 USD je Aktie aus.

