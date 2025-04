Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag gesucht

So bewegt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 537,11 USD nach oben.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 537,11 USD. Im Tageshoch stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 546,42 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 546,42 USD. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 690.242 Aktien.

Am 15.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 740,87 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,94 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.04.2024 bei 414,50 USD. Mit Abgaben von 22,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,74 USD, nach 2,00 USD im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 688,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.01.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 8,24 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,86 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,73 Prozent auf 48,39 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.04.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 29.04.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2025 24,63 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

