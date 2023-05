Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Die Aktie notierte um 09:20 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 233,65 EUR zu. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 233,95 EUR zu. Mit einem Wert von 232,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 2.622 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.05.2023 bei 234,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 0,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2022 Kursverluste bis auf 89,15 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 61,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 271,50 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 28.645,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27.908,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 11,79 USD je Aktie aus.

