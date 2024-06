Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag freundlich

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 503,11 USD nach oben.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 503,11 USD zu. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 504,66 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 496,99 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 366.503 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei 531,44 USD erreichte der Titel am 09.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,63 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.08.2023 (274,39 USD). Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 83,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,84 USD. Im Vorjahr erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 515,88 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 24.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,86 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,21 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 36,46 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 28,65 Mrd. USD umgesetzt.

Am 24.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2024 20,22 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsstart Verluste

Anlegerchance fernab von NVIDIA: Corning-Aktie - ein unterschätzter Player im KI-Markt?

S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Meta Platforms (ex Facebook)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht