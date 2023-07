Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Blick auf Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 293,43 USD.

Die Aktie legte um 12:03 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,6 Prozent auf 293,43 USD zu. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 17.822 Stück.

Am 20.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 318,68 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 88,09 USD ab. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 233,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 300,75 USD angegeben.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,72 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 28.645,00 USD gegenüber 27.908,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 12,08 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

