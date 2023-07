Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagvormittag höher

So bewegt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 263,85 EUR.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 09:21 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 263,85 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 264,15 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 263,15 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 736 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 284,65 EUR erreichte der Titel am 19.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2022 bei 89,15 EUR. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 195,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 300,75 USD aus.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,72 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 28.645,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27.908,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 26.07.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 12,08 USD fest.

