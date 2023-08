Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) stabilisiert sich am Freitagmittag

Blick auf Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 286,50 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies um 12:02 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 286,50 USD. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 8.261 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 29.07.2023 auf bis zu 326,20 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,09 USD. Dieser Wert wurde am 05.11.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 69,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 325,88 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.07.2023. Das EPS wurde auf 2,98 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,46 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 31.999,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28.822,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 01.11.2023 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,38 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

