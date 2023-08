Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) fällt am Nachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 284,48 USD.

Der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 284,48 USD. Bei 284,39 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 286,32 USD. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.445.996 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2023 bei 326,20 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2022 bei 88,09 USD. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 222,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 325,88 USD.

Am 27.07.2023 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,46 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 31.999,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 28.822,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 01.11.2023 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 13,38 USD im Jahr 2023 aus.

