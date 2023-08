Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) wird am Freitagvormittag ausgebremst

Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,3 Prozent auf 265,55 EUR ab.

Um 09:20 Uhr rutschte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 265,55 EUR ab. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab in der Spitze bis auf 264,65 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 265,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.005 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 27.07.2023 markierte das Papier bei 297,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2022 bei 89,15 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 197,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 325,88 USD aus.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,98 USD gegenüber 2,46 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 31.999,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 28.822,00 USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 01.11.2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 13,38 USD in den Büchern stehen haben wird.

