Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) kommt am Montagmittag kaum vom Fleck

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zum Vortag unverändert notierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel bei 353,20 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel um 01:59 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 353,20 USD. Bei 357,20 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 351,22 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 355,58 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 11.772.779 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei 357,20 USD erreichte der Titel am 22.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 23.12.2022 Kursverluste bis auf 114,38 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 208,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 351,50 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 25.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,39 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 34.146,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27.714,00 USD erwirtschaftet worden.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 14,36 USD je Aktie belaufen.

