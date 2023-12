Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 353,20 USD.

Bei der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ließ sich um 01:59 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 353,20 USD. Den Tageshöchststand markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 357,20 USD. In der Spitze büßte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 351,22 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 355,58 USD. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.772.779 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.12.2023 bei 357,20 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 1,12 Prozent niedriger. Am 23.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 114,38 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 67,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 351,50 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,39 USD, nach 1,64 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 34.146,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27.714,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 31.01.2024 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 14,36 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 3 Jahren abgeworfen

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 letztendlich freundlich

Gewinne in New York: NASDAQ 100 mit Kursplus