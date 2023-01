Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag fester

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 132,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 133,34 EUR. Mit einem Wert von 130,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.175 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 294,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 55,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 89,27 EUR am 04.11.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 48,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 177,67 USD an.

Am 26.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 3,22 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 27.714,00 USD – eine Minderung von 4,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 29.010,00 USD eingefahren.

Am 01.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 31.01.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 9,08 USD in den Büchern stehen haben wird.

