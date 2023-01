Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Im XETRA-Handel kam die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie um 09:22 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 130,32 EUR. Kurzfristig markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 130,32 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 130,32 EUR. Bei 130,32 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 110 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei 294,35 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 55,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2022 Kursverluste bis auf 89,27 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 45,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 177,67 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.10.2022. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,22 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,47 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 27.714,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 29.010,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 31.01.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook).

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 9,08 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

