Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 391,80 USD.

Um 12:02 Uhr rutschte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,4 Prozent auf 391,80 USD ab. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.782 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 396,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 143,30 USD erreichte der Anteilsschein am 27.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 63,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 373,38 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.10.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,39 USD, nach 1,64 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 34.146,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27.714,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 29.01.2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 14,38 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

