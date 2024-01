Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) fällt am Freitagnachmittag

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 392,60 USD.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,1 Prozent auf 392,60 USD ab. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 391,59 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 394,49 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 2.251.922 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei einem Wert von 396,15 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,90 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.01.2023 (143,30 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 63,50 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 373,38 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 4,39 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,64 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 34.146,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27.714,00 USD umgesetzt.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 29.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook).

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 14,38 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

