Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagvormittag tiefer

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 445,65 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 445,65 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 444,55 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 447,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 2.267 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.02.2024 bei 456,10 EUR. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 2,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 158,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.02.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 64,45 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,12 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 480,88 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 01.02.2024 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. In Sachen EPS wurden 5,33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 1,76 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 40.111,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 32.165,00 USD umsetzen können.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 24.04.2024 vorlegen.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 19,95 USD je Aktie.

