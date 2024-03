Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 508,12 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 508,12 USD. Bei 510,00 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 505,29 USD. Zuletzt wechselten 643.884 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 523,57 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 3,04 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 197,90 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.03.2023). Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 156,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Meta Platforms (ex Facebook) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,08 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 480,88 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,33 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 40.111,00 USD im Vergleich zu 32.165,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 24.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2024 20,08 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Microsoft, Apple oder NVIDIA: Wer wird die wertvollste Mag 7-Aktie bis Ende 2024?

Aktien in Rot: Apple, Meta und Alphabet im Visier der EU-Kommission

Ist eine Blase rund um die NVIDIA-Aktie entstanden? - Ein Analyst widerspricht