Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) reagiert am Nachmittag positiv

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 444,22 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere um 15:53 Uhr 0,6 Prozent. Bei 444,80 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 441,54 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.636.181 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 531,44 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 229,90 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 48,25 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,80 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 515,88 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 24.04.2024 vor. Das EPS wurde auf 4,71 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 1,76 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 36,46 Mrd. USD gegenüber 32,17 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 24.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 20,10 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

