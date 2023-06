Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zieht am Montagmittag an

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,2 Prozent auf 289,20 USD zu.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 289,20 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27.438 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 23.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 289,67 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 0,16 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,09 USD. Dieser Wert wurde am 05.11.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 69,54 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 271,50 USD an.

Am 26.04.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,20 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,72 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28.645,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.908,00 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 11,90 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

KI-Boom: Wedbush Securities sieht einen Moment wie in 1995 vor dem Durchbruch des Internets

NASDAQ-Wert Meta-Aktie schließt höher: Meta verbannt in Kanada Nachrichteninhalte von Facebook und Instagram

Aktienmarkt-Rally: Erfolgreicher Wall-Street-Bulle prognostiziert Expansion statt Rezession