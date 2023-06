Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verteidigt Stellung am Nachmittag

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Mit einem Kurs von 288,98 USD zeigte sich die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Bewegung ließ sich um 16:08 Uhr bei der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 288,98 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 289,79 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 287,38 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 288,63 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 3.523.397 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 26.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 289,79 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 88,09 USD ab. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 228,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 275,88 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 28.645,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.908,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 2,64 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2023 veröffentlicht.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,90 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

