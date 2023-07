Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) reagiert am Mittwochmittag positiv

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 300,19 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 12:02 Uhr 1,9 Prozent auf 300,19 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30.556 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei 318,68 USD erreichte der Titel am 20.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,09 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 70,66 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 300,75 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.04.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,20 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,72 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 28.645,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27.908,00 USD umgesetzt worden waren.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 01.11.2023 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 12,08 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Meta-Aktie vs. Alphabet-Aktie: Welcher Tech-Konzern der NASDAQ ist der bessere Kauf?

Rebalancing im NASDAQ 100: Wie steht es um die Meta-Aktie?

Threads vs. Twitter X - Meta-Boss Zuckerberg vs. Tesla-Chef Musk: Das ist über das bevorstehende Cagematch bisher bekannt