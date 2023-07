Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,7 Prozent auf 299,42 USD.

Um 16:08 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 299,42 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 301,26 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 301,00 USD. Bisher wurden heute 6.142.377 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 318,68 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 05.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 88,09 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 70,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 300,75 USD an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.04.2023. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,72 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 28.645,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27.908,00 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.11.2023 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 12,08 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

