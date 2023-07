Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) reagiert am Mittwochvormittag positiv

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,0 Prozent auf 272,15 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere um 09:19 Uhr 2,0 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 272,45 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 270,25 EUR. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.316 Stück gehandelt.

Am 19.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 284,65 EUR an. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 4,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 89,15 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 67,24 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 300,75 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,20 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,72 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28.645,00 USD – ein Plus von 2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 27.908,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.11.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 12,08 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

