Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Abend mit negativen Vorzeichen

Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 750,18 USD.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 750,18 USD. In der Spitze büßte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 748,00 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 750,47 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 698.640 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 16.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 796,21 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 479,89 USD fiel das Papier am 22.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 36,03 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,76 USD. Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 837,83 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 5,16 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 47,52 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 39,07 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 29,91 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Trading Idee: Meta - Korrektur läuft

Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot

S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor einem Jahr eingebracht