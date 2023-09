Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag in Rot

Aktie im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 281,80 EUR.

Um 09:20 Uhr fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 281,80 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 280,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 282,85 EUR. Bisher wurden heute 1.911 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Am 27.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 297,60 EUR. Gewinne von 5,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 89,15 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 216,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 325,88 USD.

Am 26.07.2023 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,98 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28.822,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 31.999,00 USD ausgewiesen.

Am 01.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 13,47 USD im Jahr 2023 aus.

