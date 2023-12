Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagnachmittag in Grün

Notierung im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 355,82 USD.

Um 16:08 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 355,82 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 356,33 USD. Bei 354,90 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.731.428 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (357,20 USD) erklomm das Papier am 23.12.2023. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 0,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 115,52 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 67,53 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 351,50 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Am 25.10.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 1,64 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 34.146,00 USD gegenüber 27.714,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 31.01.2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 14,36 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 3 Jahren abgeworfen

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 letztendlich freundlich

Gewinne in New York: NASDAQ 100 mit Kursplus