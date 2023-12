Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag freundlich

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 352,20 USD.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 09:27 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 352,20 USD. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 352,78 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 52.523 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 12.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 341,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 3,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 173,08 USD. Dieser Wert wurde am 14.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 50,86 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 351,50 USD.

Am 25.10.2023 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 4,39 USD gegenüber 1,64 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 34.146,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 27.714,00 USD eingefahren.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 14,36 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

