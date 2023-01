Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag stärker

Um 12:22 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 135,00 EUR. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 135,18 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 134,02 EUR. Zuletzt wechselten 11.066 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2022 auf bis zu 294,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 54,14 Prozent Luft nach oben. Bei 89,27 EUR fiel das Papier am 04.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 51,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 178,78 USD.

Am 27.10.2022 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,22 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 27.714,00 USD in den Büchern – ein Minus von 4,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 29.010,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 31.01.2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 9,08 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com