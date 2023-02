Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag ins Plus

Um 01:26 Uhr sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 162,16 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 162,56 EUR. Bei 161,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.841 Stück gehandelt.

Bei 216,00 EUR erreichte der Titel am 05.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 24,93 Prozent wieder erreichen. Am 04.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 89,27 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 81,65 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 217,22 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023 vor. Das EPS belief sich auf 1,76 USD gegenüber 3,67 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,47 Prozent zurück. Hier wurden 32.165,00 USD gegenüber 33.671,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q1 2023 wird am 26.04.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,61 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Jim Cramers Top-Aktien für 2023

Viertes Quartal 2022: So hat Starinvestor Jeremy Grantham im letzten Quartal investiert

Blockchain Bundesverband-Chef: So wird sich der Kryptosektor im Jahr 2023 entwickeln

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com