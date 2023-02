Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag im Aufwind

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:04 Uhr 1,4 Prozent auf 161,94 EUR. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 161,94 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 161,72 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.002 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei 216,00 EUR markierte der Titel am 05.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 25,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 89,27 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 81,40 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 217,22 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 01.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,76 USD gegenüber 3,67 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,47 Prozent auf 32.165,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 33.671,00 USD gelegen.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q1 2023 wird am 26.04.2023 erwartet.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,61 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Jim Cramers Top-Aktien für 2023

Viertes Quartal 2022: So hat Starinvestor Jeremy Grantham im letzten Quartal investiert

Blockchain Bundesverband-Chef: So wird sich der Kryptosektor im Jahr 2023 entwickeln

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com